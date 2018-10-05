Унаи Эмери: "Арсеналу" пришлось здорово попотеть в матче с "Карабахом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после победы над "Карабахом"​ во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (3:0) отметил силу соперника. По его словам, "канониры" хорошо проанализировали игру азербайджанской команды.

– Матч получился сложным, – цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. – Для нас важен каждый поединок. Мы играли на выезде, и нам противостоял сильный соперник. "Карабах" – амбициозная команда, и сегодня нам пришлось здорово попотеть. Тем не менее в конечном итоге мы добились желаемого результата.

Мы проанализировали различные матчи "Карабаха" в еврокубках и чемпионате Азербайджана. В первом туре они хорошо сыграли со "Спортингом", а в прошлом году их не смог одолеть "Атлетико". В общем, мы сделали все, чтобы соперник не смог показать свои лучшие качества.