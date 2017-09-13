Столе Сольбаккен: "Локомотив" проявил много индивидуальных качеств в игре со "Спартаком"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что считает российский клуб фаворитом группы F. Специалист подчеркнул, что не исключает ничейного результата в предстоящей игре.

– "Локомотив" показывает немного нестабильную игру, в последних двух матчах он играл плохо, но я с большим уважением отношусь к этой команде, – цитирует ТАСС Сольбаккена. – Это самая сильная команда в нашей группе, и я не исключаю, что завтра будет ничья. Но у нас только шесть матчей и ничейный результат нам не будет помощником.

При этом я видел игру "Локомотива" со "Спартаком" (4:3), где футболисты "Локомотива" проявили много индивидуальных качеств. Так что ничья может быть удовлетворительным и полезным для нас результатом, но было бы неплохо стартовать с победы.

Отметим, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.