Стивен О’Доннелл: "Зенит" – сильнейшая команда, с которой мы когда-либо играли"

Полузащитник "Дандолка" после поражения от "Зенита" (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что ждал лучшего результата. Он назвал "Зенит" сильнейшей командой, с которой он когда-либо играл.

-Какие у вас впечатления от сегодняшнего матча?

-Мы расстроены результатом, пропустили два мяча. Но стоит отметить, что по ходу игры у "Зенита" было много моментов. В последние 10 минут у нас были моменты. Я думаю, что мы можем играть лучше, но в целом мы огорчены.

-Нас приятно удивила физическая и тактическая готовность Вашей команды, можете рассказать что-нибудь об установках?

-Мы играем в Лиге Европы с футболистами со всего мира, играем в ирландском чемпионате. Играя с игроками мирового уровня, как сегодня, мы повышаем наши навыки. Об этом говорит то, что двое наших ребят едут с ирландской сборной на отборочный матч квалификации ЧМ с Австрией.

-Можете ли вы сказать, что "Зенит" – сильнейшая команда, с которой вам приходилось играть?

-Да, думаю это сильнейшая команда, с которой мы когда-либо играли, потому что в ней собраны исполнители мирового класса. (Артем РЯБОВОЛ)