Симоне Индзаги: "На автобус "Лацио" обрушился дождь из бутылок"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги считает, что его команда по делу обыграла "Марсель" (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча проходила во Франции.

– Это была большая игра против сильной команды, которая оказалась в этот раз не так сильна, – цитирует AFP Индзаги. – Но это заслуга "Лацио". "Марсель" встретил мощного соперника. Когда мы проигрываем, признаем силу противника. В этот раз "Лацио" был лучше. Нашему вратарю не пришлось спасать толком. Но соревнования в группе еще не закончились. Еще девять очков в розыгрыше. Девять баллов есть у "Айнтрахта". Нам следует внимательно сыграть в ближайших матчах.

Хочу отметить, как неприятно было нам приезжать к стадиону "Велодром". На наш автобус обрушился дождь из бутылок. Но игроки ответили на поле.