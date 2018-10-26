08:22 | Футбол — Лига Европы

Симоне Индзаги: "На автобус "Лацио" обрушился дождь из бутылок"

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Главный тренер "Лацио"  Симоне Индзаги считает, что его команда по делу обыграла "Марсель" (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча проходила во Франции.

– Это была большая игра против сильной команды, которая оказалась в этот раз не так сильна, – цитирует AFP Индзаги. – Но это заслуга "Лацио". "Марсель" встретил мощного соперника. Когда мы проигрываем, признаем силу противника. В этот раз "Лацио" был лучше. Нашему вратарю не пришлось спасать толком. Но соревнования в группе еще не закончились. Еще девять очков в розыгрыше. Девять баллов есть у "Айнтрахта". Нам следует внимательно сыграть в ближайших матчах.

Хочу отметить, как неприятно было нам приезжать к стадиону "Велодром". На наш автобус обрушился дождь из бутылок. Но игроки ответили на поле.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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