Шатов пропустит матч с минским "Динамо"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не сыграет в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Сергей Семак.
- Не готовится к игре Олег Шатов, он получил повреждение. Остальные все готовы сыграть за исключением тех, кто долгое время проходит реабилитацию. (Игорь НОВИКОВ)
Матч состоится 16 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/