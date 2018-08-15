Шатов пропустит матч с минским "Динамо"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не сыграет в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

- Не готовится к игре Олег Шатов, он получил повреждение. Остальные все готовы сыграть за исключением тех, кто долгое время проходит реабилитацию. (Игорь НОВИКОВ)

Матч состоится 16 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.