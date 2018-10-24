"Сейчас ситуация такая – все в ней". Еременко попросил фанатов поддержать "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" подчеркнул, что футболисты должны думать об игре.

В понедельник руководство клуба уволило главного тренера красно-белых Массимо Карреру, командой в завтрашней встрече будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо.

– Я сильно ожидаю завтрашнего матча, – начал Еременко. – Это легендарный стадион, в том числе и для меня. Долго не играл, в том числе и в Европе. А фанатов просто прошу нас поддержать. Будем отдаваться полностью. Сейчас ситуация такая – все в ней. Но мы должны думать об игре.

– Вы уже почувствовали, что играть в "Спартаке" и находиться в нем – это более огненная ситуация, и давление выше, чем в любом другом клубе?

– Не знаю, на мне и так было давление. Два года не играл. Готовлюсь к матчу и не думаю о ситуации. Конечно, видно сейчас, особенно в последние дни – очень много везде про "Спартак". (Игорь Рабинер)

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)