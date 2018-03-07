Семин вступился за русских фанатов после вопроса испанского журналиста

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" ответил на вопрос испанского журналиста, который опасается беспорядков с участием российских фанатов, приехавших в Мадрид.
По данным испанских СМИ, УЕФА присвоил матчу "Атлетико" – "Локомотив" статус повышенного риска. Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Атлетика" и "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы также устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.
– В Испании боятся столкновений между болельщиками – особенно после визита фанатов "Спартака" в Бильбао. А вы что скажете?
– Ничего не произойдет с болельщиками, – сказал Семин. – Очень много в прессе говорится о поведении наших фанатов, и все время с негативной стороны. Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Такие же, как испанцы, например. А агрессия существует в мировом футболе, везде она есть. И ничем наши фанаты не отличаются в негативную сторону от других. Это перед чемпионатом мира создается такая ситуация в прессе. А у нас хорошо сезон проходит, нет агрессии. В общем, приезжайте к нам спокойно, встретят вас хлебом и солью! И не верьте тому, что пишут. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.
vit316
Да, вот уж старый, но умный мужик... Ему б в президенты...
00:34
malinowae
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00:02
клад555
shpasic к чему ты ляпнул?Семин красава!!!Поддержим всей страной паровозов!
22:08 7 марта
баламошка
Молодец!
21:18 7 марта
songaila
Юрий Палыч - молодец!!!
20:51 7 марта
shpasic
"Сёмин набросился на испанского журналиста после вопроса о фанатах"
20:34 7 марта
Очень плохой мальчик
Молодец Шпалыч,хорошо сказал.
20:18 7 марта