Семин вступился за русских фанатов после вопроса испанского журналиста

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы​ с "Атлетико" ответил на вопрос испанского журналиста, который опасается беспорядков с участием российских фанатов, приехавших в Мадрид.

По данным испанских СМИ, УЕФА присвоил матчу "Атлетико" – "Локомотив" статус повышенного риска. Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Атлетика" и "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы также устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.

– В Испании боятся столкновений между болельщиками – особенно после визита фанатов "Спартака" в Бильбао. А вы что скажете?

– Ничего не произойдет с болельщиками, – сказал Семин. – Очень много в прессе говорится о поведении наших фанатов, и все время с негативной стороны. Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Такие же, как испанцы, например. А агрессия существует в мировом футболе, везде она есть. И ничем наши фанаты не отличаются в негативную сторону от других. Это перед чемпионатом мира создается такая ситуация в прессе. А у нас хорошо сезон проходит, нет агрессии. В общем, приезжайте к нам спокойно, встретят вас хлебом и солью! И не верьте тому, что пишут. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.