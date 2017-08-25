Роналд Куман: "Гол Сигурдссона может стать лучшим в сезоне"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после выхода "ирисок" в групповой турнир Лиги Европы отметил действия новичков команды в матче с "Хайдуком" (1:1). Полузащитник Гильфи Сигурдссон забил невероятный гол, а вратарь Джордан Пикфорд отбил пенальти.

- Я видел гол Сигурдссона, но не думаю, что все на скамейке уследили за ударом Гильфи, - приводит пресс-служба "Эвертона" слова Кумана. - Это было невероятно. У меня нет других слов. Нужно быть очень умным игроком, чтобы увидеть эту возможность для удара. Исландец только появился у нас, но его гол вполне может стать лучшим в сезоне. Еще один наш новичок вратарь Пикфорд также показывает, что мы приняли верное решение подписать его. Позиция голкипера очень важна и у "Эвертона" в этом плане большое будущее.