22:35 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рохо унесли на носилках во время матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".

Аргентинец не смог самостоятельно покинуть поле после столкновения с нападающим бельгийского клуба Александру Кипчу. На 23-й минуте игры Рохо заменил Дэйли Блинд.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию ответного матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт". Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1.

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