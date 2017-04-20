Рохо унесли на носилках во время матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".
Аргентинец не смог самостоятельно покинуть поле после столкновения с нападающим бельгийского клуба Александру Кипчу. На 23-й минуте игры Рохо заменил Дэйли Блинд.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию ответного матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт". Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Marcos Rojo is stretchered off the pitch and replaced by Daley Blind.– Squawka News (@SquawkaNews) 20 апреля 2017 г.
He looked in real pain. pic.twitter.com/SZraXjpClS