Рохо унесли на носилках во время матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".

Аргентинец не смог самостоятельно покинуть поле после столкновения с нападающим бельгийского клуба Александру Кипчу. На 23-й минуте игры Рохо заменил Дэйли Блинд.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию ответного матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт". Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1.