Роберто Манчини: "На матч с "Вардаром" добавлю новых футболистов, которые раньше не играли"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что думал о том, чтобы построить закрытое поле для тренировок. Он также добавил, что проведет изменения в составе на игру с македонским клубом.

– "Зенит" играет под крышей, не было мысли поставить ее и на базе?

– Мне приходила в голову такая идея. Было бы неплохо построить закрытое поле, которое напомнило бы наш стадион, – сказал Манчини. – Зимой тренироваться тяжело. Посмотрим, что будет дальше.

– Насколько масштабной будет ротация состава в матче с "Вардаром"?

– Изменения будут, но не могу сказать, какие конкретно. Добавлю новых футболистов, которые раньше не играли. Кого именно – сказать не могу.

– Почему сегодня не занимался в общей группе Анюков?

– Он несколько дней не работает в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" – "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Напомним, ранее питерцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.