"Рейнджерс" и "Вильярреал" сыграли вничью в пользу "Спартака"

"Рейнджерс" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче группового турнира Лиги Европы - 0:0. Данный результат сыграл на руку их соперникам по группе - "Спартаку" и "Рапиду". Красно-белые сегодня проиграли венской команде 1:2, занимают последнее место в группе, но сохранили шансы на плей-офф. Теперь для выхода в 1/8 финала им в последнем туре необходимо побеждать "Вильярреал", параллельная встреча "Рапид" - "Рейнджерс" не имеет для россиян значения.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа G

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:0

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Флэнаган, Голдсон, Уорралл, Кандеяш, Эрфилд, Джэк, Кулибали (Маккрори, 90+2), Морелос (Лафферти, 78), Миддлтон.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Мори, Тригерос (Касорла, 62), Пабло Форнальс (Чиквуэзе, 74), Морланес, Касерес, Бакка (Морено, 62), Токо-Экамби.

Предупреждения: Марио Гаспар, 35. Кандеяш, 36. Флэнаган, 90. Альваро Гонсалес, 90+1. Миддлтон, 90+5.

Удаление: Кандеяш, 45+1.

Судья: Юг (Словения).

29 ноября. Глазго. Стадион "Айброкс".

Таблица Лиги Европы