Полиция Дании могла не пустить нескольких болельщиков "Локомотива"

Комментатор Тимур Журавель сообщил об инциденте в аэропорту Копенгагена, в котором сотрудники местной полиции искали футбольных хулиганов. Напомним, что 14 сентября "Локомотив" сыграет в гостях против "Копенгагена" в матче группового турнира Лиги Европы.

– Я летел одним рейсом с болельщиками "Локомотива", на борту их было не меньше 20 человек, – сказал Журавель. – Еще до паспортного контроля – при выходе из самолета – началась проверка документов. Такое, как понимаете, бывает очень редко. У всех, кто покидал борт, сотрудники полиции просили документы, затем отводили в сторону и проверяли по списку, меня в том числе. Сверили мою фамилию со списком и отпустили дальше. Я отошел в сторону и ждал людей, и один из последних пассажиров, покинувший самолет, сказал мне, что двоих или троих человек не пустили – их куда-то отвели и дальнейшая их судьба мне неизвестна. В списках было достаточно много фамилий, и по моим ощущениям, они попали в распоряжение датской полиции с нашей стороны.

Дальше я отправился на паспортный контроль, а что случилось с болельщиками – не знаю. Может быть, они прошли какие-то процедуры и их пустили в страну. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.