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14:42 | Футбол — Лига Европы

Поль Погба - лучший футболист Лиги Европы -2016/17

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим футболистом минувшего розыгрыша Лиги Европы. Награда была вручена после жеребтевки группового турнира в Монако.

В шорт-лист УЕФА вошли также партнеры французского хавбека по "МЮ" - форвард Златан Ибрагимович и полузащитник Генрих Мхитарян.

В Лиге Европы-2016/17 Погба стал автором победного гола в финале против "Аякса" (2:0). Всего в розыгрыше турнира 24-летний француз провел 15 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Чем он там был лучший. Безобразно играл. По блату дали.

14:43