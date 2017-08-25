Поль Погба - лучший футболист Лиги Европы -2016/17

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим футболистом минувшего розыгрыша Лиги Европы. Награда была вручена после жеребтевки группового турнира в Монако.

В шорт-лист УЕФА вошли также партнеры французского хавбека по "МЮ" - форвард Златан Ибрагимович и полузащитник Генрих Мхитарян.

В Лиге Европы-2016/17 Погба стал автором победного гола в финале против "Аякса" (2:0). Всего в розыгрыше турнира 24-летний француз провел 15 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.