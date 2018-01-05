"Партизан" готов помочь "Црвене Звезде" с подготовкой апелляции на решение УЕФА

Вице-президент "Партизана" Владимир Вулетич заявил о том, что клуб готов помочь "Црвене Звезде" с апелляцией на решение УЕФА. Красно-белые, которые являются давним соперником "Гробарей", будут должны провести матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА без зрителей и заплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0). На трибунах болельщики белградцев вывесили баннер в поддержку Ратко Младича.

– Я сожалею о наказании наших соперников, поскольку мы знаем, что интерес сербского футбола состоит в том, чтобы оба наших клуба в состоянии бороться наилучшим образом, – приводит Mozzart Sport слова Вулетича. – В связи с заявлением "Црвены Звезды" о подготовке апелляции, мы предлагаем квалифицированную юридическую помощь которая уже доказала свою эффективность в органах УЕФА.

Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.

"Црвена Звезда": "Мы удивлены решением УЕФА"