"Црвена Звезда": "Мы удивлены решением УЕФА"

Генеральный менеджер "Црвены Звезды" Звездан Терзич заявил о том, что матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА пройдет без зрителей. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сербский клуб за баннер в поддержку Ратко Младича во встрече с БАТЭ в групповом турнире. Также белградцы будут обязаны выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет без зрителей

– Честно говоря, мы удивлены этим решением УЕФА. Думаю, осенью нам удалось показать, что мы берем на себя максимальную ответственность в каждом матче и всегда делаем все, что в наших силах, чтобы делать все качественно, - приводит Sport.blic.rs слова Терзича. - Безусловно, это решение не поддерживает развитие футбола в Сербии, особенно учитывая, что мы являемся наиболее наблюдаемым клубом группового этапа Лиги Европы.

Я считаю, что у нас достаточно аргументов, чтобы доказать в процедуре апелляции, что "Црвена Звезда" не заслуживает того, чтобы играть на пустом стадионе. Мы будем ждать результатов апелляционного процесса, а затем будем принимать конкретные решения, о которых проинформируем общественность.

Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 февраля в Москве.