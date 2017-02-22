19:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Оливье Десхахт: "У "Зенита" буквально золотая скамейка запасных"

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Защитник "Андерлехта" Оливье Десхахт в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что команде необходимо забивать, чтобы обеспечить выход в следующую стадию турнира, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По его словам, в команде есть игроки, способные справиться с этой задачей.

- Как оцените первый матч в Брюсселе? - вопрос Десхахту.

- Наша защита очень хорошо отработала, без ошибок. Правда, мы с партнером изрядно попотели, чтобы удержать мощного Дзюбу. Завтра и вовсе придется играть на пределе возможностей, чтобы пройти дальше.

- Вы спокойно себя чувствуете при счете 2:0 перед ответной игрой?

- Нет. "Зенит" - очень хорошая команда. Стоимость ее игроков в четыре раза превышает стоимость игроков "Андерлехта". У "Зенита" буквально золотая скамейка запасных. Под любого из первых 11 есть замена. Так что нам точно надо забивать. К счастью, в "Андерлехте" есть такие игроки.

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Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Самурай Игорь

Скромничает... Шансы процентов 10, не больше.

19:33

Ботаникум

Эх ты, "Салат" наивный! Жирует "Зеня" НЕ НА СВОИ, а на изъятое "Газпрёмом", сиречь ГОСМОНОПОЛИЕЙ, из КАРМАНОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "голубого топлива" (конечно же, на всё, кое-что Дядя Лёша "ОСТАВЛЯЕТ СЕБЕ"!!!!).

19:12

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