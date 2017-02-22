Оливье Десхахт: "У "Зенита" буквально золотая скамейка запасных"

Защитник "Андерлехта" Оливье Десхахт в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что команде необходимо забивать, чтобы обеспечить выход в следующую стадию турнира, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По его словам, в команде есть игроки, способные справиться с этой задачей.

- Как оцените первый матч в Брюсселе? - вопрос Десхахту.

- Наша защита очень хорошо отработала, без ошибок. Правда, мы с партнером изрядно попотели, чтобы удержать мощного Дзюбу. Завтра и вовсе придется играть на пределе возможностей, чтобы пройти дальше.

- Вы спокойно себя чувствуете при счете 2:0 перед ответной игрой?

- Нет. "Зенит" - очень хорошая команда. Стоимость ее игроков в четыре раза превышает стоимость игроков "Андерлехта". У "Зенита" буквально золотая скамейка запасных. Под любого из первых 11 есть замена. Так что нам точно надо забивать. К счастью, в "Андерлехте" есть такие игроки.