Нигматуллин атакует твиттер "Локомотива"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин после поражения железнодорожников в 1-м туре Лиги чемпионов от "Галатасарая" (0:3) в интервью "СЭ" выразил уверенность, что для команды еще ничего не потеряно.

- Твиттер "Локомотива" после матча написал, что команда проиграла незаслуженно. Согласны? - вопрос Нигматуллину.

- Признать поражение - это одна из побед над собой. Надо принять то, что "Локомотив" уступил по всем статьям. С твитом совершенно не согласен.

- Команда качественно провела только 25 минут, почему не 90?

- Москвичи действительно, мягко говоря, не порадовали. Если бы сейчас "Локомотив" доминировал в чемпионате и был в порядке, наверное, меня бы удивил этот результат и то, почему не удалось провести всю на высоком уровне. А в нынешней ситуации отрадно, что хотя бы эти 25 минут были. Статистика "Галатасарая" на своем стадионе - это что-то с чем-то. Турки дома практически не проигрывают и выглядят отлично. "Локо" пока не готов к таким скоростям.

- Почему железнодорожников так трясет?

- Определенные разборки до сих пор есть внутри команды, плюс существует синдром постчемпионского сезона. В совокупности это дает такой результат. Понятное дело, что не такого старта ждал "Локо" в Лиге чемпионов. Но еще ничего не потеряно. Все впереди.

- Летние покупки оправдывают себя?

- Прямо пропорционально результату, конечно, нет. Приобретения-то очень серьезные. Клуб много потратился, таких игроков нужно содержать как дорогую скаковую лошадь. Знаете, хороший игрок - это еще не гарантированные победы. Общие проблемы "Локо" не решаются покупкой высококлассных исполнителей.

- Чего сейчас ожидать от команды - продолжение падения или улучшения игры?

- Юрий Павлович (Семин - Прим. "СЭ") - опытный тренер, не раз попадал в трудные ситуации, из которых с честью выбирался. Жду очередного возрождения "Локо". (Арман МКРТЧЯН)

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