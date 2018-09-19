09:35 | Футбол — Лига чемпионов

В "Локомотиве" посчитали поражение от "Галатасарая" незаслуженным

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"Локомотив" прокомментировал поражение от "Галатасарая" (0:3) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла накануне в Стамбуле.

- Незаслуженное поражение в Стамбуле. Следующий матч - с "Зенитом", - говорится в сообщении англоязычного Твиттера железнодорожников. 

Матч восьмого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" пройдет 23 сентября, начало - 16.30 по московскому времени. 

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv_eng/status/1042155626091229186

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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