В "Локомотиве" посчитали поражение от "Галатасарая" незаслуженным

"Локомотив" прокомментировал поражение от "Галатасарая" (0:3) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла накануне в Стамбуле.

- Незаслуженное поражение в Стамбуле. Следующий матч - с "Зенитом", - говорится в сообщении англоязычного Твиттера железнодорожников.

Матч восьмого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" пройдет 23 сентября, начало - 16.30 по московскому времени.

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)