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"Наруководил своей командой, тренеришка". Радимов троллит Гуренко перед матчем "Зенита" с минским "Динамо"


Бывший полузащитник "Зенита"  Владислав Радимов опубликовал в Инстаграме фотографию с главный тренером минского "Динамо"  Сергеем Гуренко, сопроводив ее ироничным комментарием. Сегодня петербургский клуб встретится с минчанами в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Уф, и жаркий вечерок предстоит... "Зенит" - "Динамо Минск"! Вдобавок еще и этот неприятнейший тренер-вражина – Сережа Гуренко! Да-да, именно из-за него мы улетели в Минске 4:0! Наруководил своей командой, тренеришка.

Ну а мы с Серегой сдружились еще в Сарагосе. А если не о спорте – очень рад его видеть и желаю удачи! Но только не в игре с "Зенитом", - написал Радимов в Инстаграме. 

 

Уф, и жаркий вечерок предстоит… Зенит-Динамо Минск! Игроки - на Петровском. Болельщики – на стадионе на Крестовском. С видеотрансляцией. Вдобавок – еще и этот неприятнейший тренер-вражина – Сережа Гуренко! 😜😜 Да-да, именно из-за него мы улетели в Минске 4:0! Наруководил своей командой, тренеришка (привет нынешнему футбольному кумиру страны-)))… Ну а мы с Серегой сдружились еще в Сарагосе. Да и язык объединял – кто жил заграницей - знает, как важно иметь рядом говорящего с тобой на одном языке… Он и мою машину успел разбить на дорогах Испании… -)))) А если не о спорте – очень рад его видеть и желаю удачи! Но только не в игре с Зенитом-)) Особенно - в сегодняшней! 😜 #зенитдинамоминск #толькопобеда #старыедрузья #гуренко

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 16 Авг 2018 в 6:32 PDT

 

Напомним, первый матч между этими командами завершился разгромным поражением петербургского клуба со счетом 0:4. 

Зенит - Динамо Мн

 

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