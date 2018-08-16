"Наруководил своей командой, тренеришка". Радимов троллит Гуренко перед матчем "Зенита" с минским "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов опубликовал в Инстаграме фотографию с главный тренером минского "Динамо" Сергеем Гуренко, сопроводив ее ироничным комментарием. Сегодня петербургский клуб встретится с минчанами в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Уф, и жаркий вечерок предстоит... "Зенит" - "Динамо Минск"! Вдобавок еще и этот неприятнейший тренер-вражина – Сережа Гуренко! Да-да, именно из-за него мы улетели в Минске 4:0! Наруководил своей командой, тренеришка.

Ну а мы с Серегой сдружились еще в Сарагосе. А если не о спорте – очень рад его видеть и желаю удачи! Но только не в игре с "Зенитом", - написал Радимов в Инстаграме.

Напомним, первый матч между этими командами завершился разгромным поражением петербургского клуба со счетом 0:4.