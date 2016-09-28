Мирча Луческу: "АЗ запрограммирован как раз под еврокубки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ подчеркнул, что соперник будет очень мотивирован. По словам Луческу, игру АЗ надо изучить досконально, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что вас беспокоит накануне завтрашнего матча?

– В первую очередь то, что АЗ – не очень известная команда. Она запрограммирована как раз под еврокубки. Чтобы воспитать игроков, а потом продавать. И в прошлом году, и в этом они закончили сезон с положительным финансовым активом. Значит, это правильное направление. Они строят игру в зависимости от финансового интереса. Как и все, голландцы снабжают центральную ось мощными игроками, а края – небольшими. Это молодые юркие ребята 20 - 22 лет. Играют, чтобы потом быть проданными в хорошие клубы. Будем в связи с этим играть с очень мотивированным соперником. Наши игроки должны проникнуться мыслью, что нас ждет непростая игра. За сегодня-завтра максимально изучим игру АЗ. Она схематическая и точная – ее надо досконально изучить.

– Как справляетесь с ситуацией, когда приходится играть через два дня на третий? Хватает ли глубины состава?

– Ситуация не очень хорошая. Из 24 игроков, кто якобы заявлен, работают в общей группе только 18. Остальные болеют или занимаются по индивидуальной программе. Это очень усложняет ротацию от одной игры к другой. Все остальные очень хорошо тренируются и готовы сыграть в любой момент.