Милан Родич: "Црвена Звезда" едет в Москву за победой"

Экс-игрок "Зенита" и "Крыльев Советов" Милан Родич, выступающий за "Црвену Звезду", отметил, что команда настраивается на победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Первая игра в Белграде завершилась ничейным исходом - 0:0.

– Ничья — приемлемый результат для "Црвены Звезды" перед выездной игрой?

– Мы обсуждали это после матча. 0:0 — хороший счет. Но в Москву мы едем только за победой.

– В Москве вашему клубу наверняка придется гораздо тяжелее...

– Мы это понимаем. ЦСКА — очень хорошая команда, тем более они будут играть дома, где всегда чувствуют себя еще более уверенно. У армейцев стабильный и сыгранный состав. Думаю, в Москве нам будет не легче, чем в Белграде. К тому же погода в России сейчас еще хуже. И всё же мы думаем, что способны пройти дальше.

Напомним, ЦСКА сыграет с "Црвеной Звездой" сегодня. Начало встречи - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.