Меры безопасности на финале Лиги Европы после теракта в Манчестере будут усилены

Организаторы финала Лиги Европы в Стокгольме усилят меры безопасности, сообщает The Sun. Причиной стал теракт в Манчестере, произошедший вечером в понедельник. На "Манчестер Арене" после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва, 19 человек погибли на месте.

В финале Лиги Европы встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Аякс". Ожидается, что футболисты выйдут на матч в траурных повязках, а начнется игра с минуты молчания.

Встреча "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.