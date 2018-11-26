Матч между "Ворсклой" и "Арсеналом" состоится, несмотря на введение военного положения на Украине

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" состоится, несмотря на введение военного положения на Украине. На этой встрече будут приняты все необходимые меры безопасности.

- Мы подтверждаем, что матч будет проводиться в соответствии с графиком в четверг, - приводит AP слова представителя пресс-службы УЕФА. - Как и на всех матчах под эгидой УЕФА, на этой встрече будут предприняты все необходимые меры безопасности.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине.

"Ворскла" занимает 3-е место в группе Е, имея в активе 3 очка. "Арсенал" с 10 баллами располагается на 1-й строчке.

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