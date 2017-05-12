Максим Гоналон: "Лиону" нечего стыдиться"

Капитан "Лиона" Максим Гоналон после вылета из Лиги Европы отметил, что его команде не стоит стыдиться. Вчера французская команда выиграла у "Аякса" со счетом 3:1, но неделю назад на выезде проиграла - 1:4.

- У нас было много надежд, - цитирует пресс-служба клуба Гоналона. - Мы были безумно мотивированы сегодня, даже если это было мало заметно в начале игры. "Аякс" вызвал у нас проблемы. Это ужасно, потому что он показал не так много. Они были хорошо готовы. "Лион" может гордиться тем, что сделал, но есть небольшое чувство незавершенного дела. Мы хотели сыграть с большой интенсивностью и давить на соперника. Нужно оставаться оптимистами. Такого рода игры полезны, нам не стоит стыдиться.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"