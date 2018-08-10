Кирилл Капленко: "Хотели забить "Зениту" еще, ведь 4:0 - не предел"

Полузащитник минского "Динамо" Кирилл Капленко отметил, что у его команды было больше желания, чем у "Зенита" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла накануне и завершилась разгромным поражением петербуржцев со счетом 0:4.

– Сыгран еще только первый матч, все-таки нам противостоит "Зенит", - цитирует Капленко Tribuna.by. - Надеюсь, ответная встреча выйдет такой же удачной, как эта. У нас было больше желания. Тренер дал установку – не дать ничего сделать сопернику. Считаю, мы ее выполнили, поэтому "Зенит" сыграл не в свой футбол.

– При каком счете начали осознавать, что одержите победу?

– Да ни при каком. Хотели забить еще. 4:0 – не предел.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча пройдет без зрителей

"Зенит" - "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, второй матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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