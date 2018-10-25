Киевское "Динамо" вырвало победу у "Ренна"

Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ренн" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 2:1. Победу команде на 89-й минуте принес Виталий Буяльский.

В другой игре "Астана" и "Яблонец" сыграли вничью - 1:1. Казахстанская команда вместе с киевлянами возглавляют таблицу группы К.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа K

"Ренн" (Франция) - "Динамо К" (Украина) - 1:2 (1:1)

Голы: Кендзера, 21 (0:1). Гренье, 41 (1:1). Буяльский, 89 (1:2).

"Ренн": Диалло, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен, Гренье, Андре, Юханссон (Леа Силики, 90), Дель Кастильо (Буриго, 61), Сарр, Ньянг (Бен Арфа, 74).

"Динамо": Бойко, Морозюк (Че Че, 80), Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Буяльский, Шепелев, Вербич (Супряга, 74).

Предупреждения: Миколенко, 11. Гармаш, 25. Шепелев, 38. Сарр, 53. Да Силва, 70. Буяльский, 90+1. Бойко, 90+6.

Удаление: Шепелев, 85.

Судья: Богнар (Венгрия).

25 октября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).

"Яблонец" (Чехия) - "Астана" (Казахстан) - 1:1 (1:1)

Голы: Поважанец, 4 (1:0). Энрике, 11 (1:1).

"Яблонец": Грубы, Голеш, Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман, Травник (Кубиста, 90+1), Масопуст, Поважанец, Храмоста (Икауниекс, 57), Йовович (Акоста, 87).

"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Аничич, Ришард Алмейда (Муртазаев, 90), Энрике (Мужиков, 46), Маевский, Кляйнхайслер, Томасов, Кабананга (Янга, 74), Зайнутдинов.

Предупреждения: Энрике, 32. Кляйнхайслер, 49. Ришард Алмейда, 76. Мужиков, 78. Травник, 80. Икауниекс, 86.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

25 октября. Яблонец. Стадион "Strelnice".