Кержаков обновил рекорд российских бомбардиров

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, на 91-й минуте матча группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив), забил второй мяч своей команды – 2:0. Таким образом, форвард отметился 233-м голом в зачете "Клуба 100".

Для россиянина этот мяч стал 30-м в еврокубках. Последний раз Кержаков отличался в еврокубках в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕЛ (3:0), который состоялся 6 августа 2014 года.

Трансляция матча "Зенит" – "Маккаби"