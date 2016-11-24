20:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кержаков обновил рекорд российских бомбардиров

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Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Маккаби" - 1:0. Питерцы одержали пятую победу подряд в Лиге Европы."Зенит" обыграл "Маккаби"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, на 91-й минуте матча группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив), забил второй мяч своей команды – 2:0. Таким образом, форвард отметился 233-м голом в зачете "Клуба 100".

Для россиянина этот мяч стал 30-м в еврокубках. Последний раз Кержаков отличался в еврокубках в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕЛ (3:0), который состоялся 6 августа 2014 года.

 

 

 

Трансляция матча "Зенит" – "Маккаби"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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голос из Санкт-Петербурга

Бомбардирище!!!

22:05

Vicdoc

Поздравления! Саша - молодец!

20:59

shpasic

Керж тоже рекордсмен)) но не насколько крутой, чтобы, например, не забивать в 42 матчах подряд)

20:58

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