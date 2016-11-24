Кержаков обновил рекорд российских бомбардиров

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, на 91-й минуте матча группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив), забил второй мяч своей команды – 2:0. Таким образом, форвард отметился 233-м голом в зачете "Клуба 100".
Для россиянина этот мяч стал 30-м в еврокубках. Последний раз Кержаков отличался в еврокубках в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕЛ (3:0), который состоялся 6 августа 2014 года.
голос из Санкт-Петербурга
Бомбардирище!!!
22:05
Vicdoc
Поздравления! Саша - молодец!
20:59
shpasic
Керж тоже рекордсмен)) но не насколько крутой, чтобы, например, не забивать в 42 матчах подряд)
20:58