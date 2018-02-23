Кастеты и штопор. С чем испанские ультрас шли на фанов "Спартака"

Полиция Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак" (1:2) изъяла у ультрас баскского клуба из группировки Herri Norte Taldea, поджидавших болельщиков красно-белых, холодное оружие и острые предметы. На беспорядки фанаты "львов" взяли с собой кастеты, штопоры, отвертки, дубинки и деревянные доски.

Напомним, что перед началом встречи произошло столкновение болельщиков, в результате которого было задержано четыре россиянина.

Decomisado por la Ertzaintza a miembros de Herri Norte. pic.twitter.com/F0MMdkuFCL – Iciar Gaztelu Ruiz (@Iciar_GR) 23 февраля 2018 г.

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