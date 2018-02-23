22:25 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Кастеты и штопор. С чем испанские ультрас шли на фанов "Спартака"

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Полиция Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак" (1:2) изъяла у ультрас баскского клуба из группировки Herri Norte Taldea, поджидавших болельщиков красно-белых, холодное оружие и острые предметы. На беспорядки фанаты "львов" взяли с собой кастеты, штопоры, отвертки, дубинки и деревянные доски.

Напомним, что перед началом встречи произошло столкновение болельщиков, в результате которого было задержано четыре россиянина.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем // 
Смерть полицейского перед матчем "Атлетик" – "Спартак". Что говорят в Испании // 
Этого хотели только баски! Почему фанатов "Спартака" нельзя во всем винить // 
"Варварство. Будет ли безопасно на ЧМ в России?" Испансие СМИ – о трагедии в Бильбао //
В Испании утверждают, что УЕФА запретит болельщикам "Спартака" посещать выездные матчи еврокубков

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Versus67

На всех этих изделиях надпись...MiR.

00:54

баламошка

Оброрванцы какие-то. С помоек насобирали себе сувениров как бомжи.

00:19

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