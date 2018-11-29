Илья Кутепов: "Поражение от "Рапида" – что-то из ряда вон выходящее"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов признался, что не может найти объяснения тому, из-за чего команда проиграла "Рапиду" (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

- Почему не удержали победу?

- Сами пока не можем объяснить. Завтра нужно будет разобрать все это, посмотреть конкретно, сделать выводы и поработать над ошибками. Случившееся сегодня - что-то из ряда вон выходящее.

- "Спартак" дважды проиграл "Рапиду". Несмотря на то, что ему пророчили последнее место в группе, сейчас он на втором. Насколько это сильная команда, насколько счет по игре?

- Не зря есть пословица: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Зря "Рапид" все опустили. Не надо раньше времени делать какие-то выводы.

- Очень долго команда не выходила из раздевалки. Обсуждали что-то?

- Нет, обыкновенные восстановительные процедуры. У кого-то ушибы, у кого-то холодовая компрессия. Обычное дело.

- Нельзя не спросить, повлиял ли на настрой команды выбежавший болельщик?

- Абсолютно нет! Не будем осуждать, но это некрасивый поступок. Это просто вспышка, которой ничего не должно было. Больше ничего не могу сказать.

- Два пропущенным мяча не проистекали из этой паузы?

- Они, мне кажется, вообще не связаны с этим.

- Офсайд был в ситуации с пропущенным мячом?

- Да.

- Пересматривали?

-Да.

- Сейчас вся команда проехала на лифте наверх. Вы тоже туда собираетесь? Что там, разбор полетов?

- Да, тоже. Нет, обычный командный ужин. Поедим и разъедемся по домам. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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