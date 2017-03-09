Генрих Мхитарян: "После гола "Ростова" все изменилось"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) выразил надежду на то, что не получил повреждения. Армянский футболист был заменен на 67-й минуте встречи.

– Первый тайм получился более спокойным, в нем кроме гола ничего и не было, – сказал для BT Sport Мхитарян. – Я рад, что удалось забить, мы были довольны тем, что вышли вперед, но соперник сравнял счет и все изменилось. Будем надеяться, что я уезжаю из Ростова-на-Дону без травм, и мы продолжим бороться в следующей игре.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"