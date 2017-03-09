23:27 9 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Генрих Мхитарян: "После гола "Ростова" все изменилось"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) выразил надежду на то, что не получил повреждения. Армянский футболист был заменен на 67-й минуте встречи.

– Первый тайм получился более спокойным, в нем кроме гола ничего и не было, – сказал для BT Sport Мхитарян. – Я рад, что удалось забить, мы были довольны тем, что вышли вперед, но соперник сравнял счет и все изменилось. Будем надеяться, что я уезжаю из Ростова-на-Дону без травм, и мы продолжим бороться в следующей игре.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ненавистник_политпроектов

я вообще балдею с этого ары! играл грязно, сломал ключицу одному, второму чуть челюсть не разбил локтем, за что желтую схлопотал, и при этом говорит, что не травмировался к счастью сам!

00:55

199

Ты тварь травмировал другого

00:51

Д. Мокус

Апель! Выйдешь в основе - Ростов пройдет дальше, вай!

00:09

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