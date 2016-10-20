"Габала" уступила "Сент-Этьену", а "Майнц" и "Андерлехт" обменялись голами

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Сент-Этьен" обыграл "Габалу" (1:0), а "Майнц" и "Андерлехт" поделили очки – 1:1. Таким образом, у "Габалы" остается ноль очков, а остальные клубы имеют по пять баллов.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа C

"Майнц" (Германия) – "Андерлехт" (Бельгия) – 1:1 (1:0)

Голы: Юнус Малли, 10 – с пенальти (1:0). Теодорчик, 65 (1:1).

"Майнц": Лессль, Бунгерт, Донати, Белль, Бюссманн, Юнус Малли, Гбамен, Сердар (Брозински, 59), Кордоба, Де Бласис (Хайро, 76), Онисиво (Озтунали, 80).

"Андерлехт": Руф, Десхахт, Найтинк, Мбодж, Сова (Бруно, 82), Станчу (Диего Капель, 60), Ачеампонг, Дендонкер, Тилеманс, Теодорчик (Баджи, 76), Ханни.

Предупреждения: Ханни, 22. Белль, 52. Найтинк, 54. Брозински, 64. Десхахт, 70. Диего Капель, 90.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

20 октября. Майнц. Стадион "Opel Arena".

"Сент-Этьен" (Франция) – "Габала" (Азербайджан) – 1:0 (0:0)

Гол: Рикардинью, 70 – в свои ворота.

"Сент-Этьен": Мулен, Перрен, М`Бенге, Теофиль-Катрин, Погба, Сельнес, Верету, Монне-Паке, Севе (Пажо, 90+2), Ру, Таннан (Берич, 62).

"Габала": Безотосный, Вернидуб, Мирзабеков, Станкович, Рикардинью, Аббасов, Озобич, Мамедов (Эюбов, 80), Уикс, Зенев (Франьич, 80), Гурбанов.

Предупреждения: Теофиль-Катрин, 51. М`Бенге, 82.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

20 октября. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".