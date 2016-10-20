"Габала" уступила "Сент-Этьену", а "Майнц" и "Андерлехт" обменялись голами

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Сент-Этьен" обыграл "Габалу" (1:0), а "Майнц" и "Андерлехт" поделили очки – 1:1. Таким образом, у "Габалы" остается ноль очков, а остальные клубы имеют по пять баллов.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа C
"Майнц" (Германия) – "Андерлехт" (Бельгия) – 1:1 (1:0)
Голы: Юнус Малли, 10 – с пенальти (1:0). Теодорчик, 65 (1:1).
"Майнц": Лессль, Бунгерт, Донати, Белль, Бюссманн, Юнус Малли, Гбамен, Сердар (Брозински, 59), Кордоба, Де Бласис (Хайро, 76), Онисиво (Озтунали, 80).
"Андерлехт": Руф, Десхахт, Найтинк, Мбодж, Сова (Бруно, 82), Станчу (Диего Капель, 60), Ачеампонг, Дендонкер, Тилеманс, Теодорчик (Баджи, 76), Ханни.
Предупреждения: Ханни, 22. Белль, 52. Найтинк, 54. Брозински, 64. Десхахт, 70. Диего Капель, 90.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
20 октября. Майнц. Стадион "Opel Arena".
"Сент-Этьен" (Франция) – "Габала" (Азербайджан) – 1:0 (0:0)
Гол: Рикардинью, 70 – в свои ворота.
"Сент-Этьен": Мулен, Перрен, М`Бенге, Теофиль-Катрин, Погба, Сельнес, Верету, Монне-Паке, Севе (Пажо, 90+2), Ру, Таннан (Берич, 62).
"Габала": Безотосный, Вернидуб, Мирзабеков, Станкович, Рикардинью, Аббасов, Озобич, Мамедов (Эюбов, 80), Уикс, Зенев (Франьич, 80), Гурбанов.
Предупреждения: Теофиль-Катрин, 51. М`Бенге, 82.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
20 октября. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/