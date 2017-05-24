Финал Лиги Европы начался с минуты молчания по пострадавшим в Манчестере

Финальный матч Лиги Европы между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед" начался с минуты молчания. Игроки почтили память погибших во время теракта в Манчестере. По той же причине была сокращена церемония открытия финала.

Напомним, что трагедия случилась во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек. В результате теракта погибло больше 20 человек. Около 60 людей получили различные травмы.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"