Эрик тен Хаг: "Зенит" - один из фаворитов Лиги Европы"

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг после поражения от "Зенита" (0:2 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы выразил надежду на то, что команда продолжит играть также, как во встречах с сине-бело-голубыми. По словам специалиста, их тактика, основанная на дисциплине, принесла свои плоды.

- Не могу сказать, типично ли это для всех голландских команд, но такой фирменный стиль "Утрехта". Наша тактика основана на дисциплине, - сказал тен Хаг. - В противостоянии с "Зенитом" эта тактика принесла свои плоды. Надеюсь, мы сможем развивать ее дальше.

- "Зенит" называют одним из главных фаворитом Лиги Европы. Смогут ли петербуржцы взять титул?

- Нужно учитывать, что не все серьезные команды играют на этом этапе. Фавориты турнира - это команды из Испании, Англии, Италии, Франции. Но "Зенит" - тоже один из фаворитов Лиги Европы. В этой команде собраны очень техничные игроки. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"