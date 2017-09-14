Дзюба и Полоз – в старте "Зенита" на матч с "Вардаром"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Вардара" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Защитник Миха Мевля, купленный у "Ростова", появится на поле с первых минут. Встреча начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

"Зенит": Лунев – Кришито, Иванович, Мевля, Маммана – Кузяев, Краневиттер, Нобоа – Кокорин, Дзюба, Полоз.

Запасные: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.

"Вардар": Гачевски – Амбарцумян, Грнчаров, Велкоски, Брдаровски – Глигоров, Николов – Джигаури, Фелипе, Блажевски – Барсегян.

Запасные: Алексовски, Муслиу, Маркович, Стойчевски, Демири, Глишич, Италу.

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит"