Дубль Фарфана принес "Локомотиву" победу над "Копенгагеном"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Локомотив" одержал победу над "Копенгагеном" – 2:1.
Счет в этой встрече был открыт на 17-й минуте игры. Полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан принял в центре штрафной площади, после чего уверенно переиграл голкипера гостей Ольсена.
Гости сравняли счет еще до перерыва. На 31-й минуте Беньямин Вербич, смещаясь с левого фланга в центр, послал мяч крученым ударом в дальний угол ворот Антона Коченкова.
Спустя 20 минут Фарфан оформил дубль. После удара Александра Коломейцева мяч рикошетом от защитника датского клуба отскочил к хавбеку, и тот, находясь во вратарской, добил мяч в ворота.
Благодаря этой победе "Локо" набрал 8 очков и поднялся на первое место в группе F. При этом "Шериф", который набрал 6 баллов, может опередить железнодорожников. Клуб из Молдавии проведет свой матч со "Злином" в 23.05 по московскому времени.
Напомним, что в заключительной игре группового турнира "Локомотив" встретится со "Злином". Этот матч состоится 7 декабря в Чехии.
Лига Европы
Групповой турнир
5-й тур
Группа F
"ЛОКОМОТИВ" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:1 (1:1)
Голы: Фарфан, 17 (1:0). Вербич, 31 (1:1). Фарфан, 51 (2:1).
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Пейчинович, 80), В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Ант.Миранчук (Тарасов, 74), Фернандеш, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Фарфан.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Хольсе (Пушич, 70), Квист, Матич (Куск, 78), Вербич, Сотириу, Зека.
Предупреждения: Михалик, 63. В.Денисов, 85.
Судьи: Эстрада Фернандес. Мартинес, Собрино, Де Бургос Бенгоэчеа, Хиль Мансано (все Испания).
23 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Турнирная таблица – здесь//
Трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген"
- Локомотив М (футбол)
- Александр Коломейцев
- Шериф Тп
- Копенгаген
- Джефферсон Фарфан
- Антон Коченков
- Робин Ольсен
- Злин (футбол)
AndersenRUS
Тут скорее Шериф выиграет оба оставшихся матча, чем обеспечит нам выход :) В любом случае Злин нужно обыгрывать Локо. По Вербичу ошибка, конечно он левый хав, но все равно я бы забрал этого игрока к нам, лучший у Копенгагена по игре.
00:05
ALEXEY959595
AndersenRUS ALEXEY959595 а согласен, ничья Злина и Шерифа нас тоже устроит и гарантирует выход. 23:32..........Значит так оно и будет, ничья, например 1:1
23:44 23 ноября
AndersenRUS
ALEXEY959595 а согласен, ничья Злина и Шерифа нас тоже устроит и гарантирует выход.
23:32 23 ноября
Korvin
надо просто выиграть последний матч и не страдать фигнёй.
23:30 23 ноября
ALEXEY959595
Тогда нужна ничья Шерифа со Злином
23:28 23 ноября
AndersenRUS
Ну если Шериф не выиграет... По игре в этой группе Шериф так вообще фаворитом выглядит, а Злин явным аутсайдером. Будем чудом если Приднестровцы не возьмут хотя бы очко.
23:27 23 ноября
ALEXEY959595
Да, запамятовал, 6 у них
23:26 23 ноября
Korvin
ALEXEY959595, ты ошибаешься. У Копенгагена сейчас 6.
23:26 23 ноября
ALEXEY959595
Romka3101 ALEXEY959595....Сейчас Шериф выигрывает у Злина и проигрывает Копенгагену. У Шерифа и Копенгагена по 9 очков...У Локо пока 8 23:18......Тогда у Копенгагена будет 8,а не 9! Сейчас всего 5
23:24 23 ноября
AndersenRUS
По игре не здоровая ерунда у Локо, отлично играют, пресингую, атакуют при ничейном счете, забивают и потом за голову берешься от нервяка. Так мы и Шерифу слили, отлично начиная и хреново играя после своего гола. Сейчас тоже самое, ведем игру, забиваем и все начинаем терять инициативу и получаем гол и опять начинаем доминировать и так по кругу. Нашим клубам рекомендовал бы обратить внимание на правого хава Вербича Копенгагена. И даже не дело в его классном голе Локомотиву, он просто замучал оборону Локо своими проходами и дриблингом, отличный игрок. Всех с победой!
23:23 23 ноября
Romka3101
ALEXEY959595....Сейчас Шериф выигрывает у Злина и проигрывает Копенгагену. У Шерифа и Копенгагена по 9 очков...У Локо пока 8
23:18 23 ноября
ALEXEY959595
Romka3101 ALEXEY959595... Ничего Локомотив себе ещё не гарантировал 23:06.......Даже если Локомотив проиграет, а Копенгаген выиграет и Злин оба матча, то будут считаться личные встречи, а у Локо преимущество. Очень крупно он не сольет Злину
23:15 23 ноября
AndreyV
AndersenRUS О какой выходе в весну вы говорите не пойму ? Нам обязательно надо брать хотя бы очко со Злином у них на поле, чтобы гарантировать себе выход. А так вообще ничего еще не ясно, не зависимо от результата сейчас Шерифа.________________ Если Шериф не обыгрывает Злин, то Локомотив в весне
23:14 23 ноября
Romka3101
AndersenRUS...Если Шериф сейчас не выиграет,то Локомотив проходит.
23:14 23 ноября
AndersenRUS
О какой выходе в весну вы говорите не пойму ? Нам обязательно надо брать хотя бы очко со Злином у них на поле, чтобы гарантировать себе выход. А так вообще ничего еще не ясно, не зависимо от результата сейчас Шерифа.
23:10 23 ноября
Долго наблюдал за идиотами на эт
С выходом в весну!
23:07 23 ноября
Romka3101
ALEXEY959595... Ничего Локомотив себе ещё не гарантировал
23:06 23 ноября
zoostation
Нормуль
23:04 23 ноября
Askido
Молодцы, опять заставили волноваться до последнего. Фарфан красава!
23:02 23 ноября
SpaMan
Грацио бронепоезду)
23:01 23 ноября
ALEXEY959595
Теперь Локомотив гарантировал выход в 1/16 по личным встречам
23:01 23 ноября
Долго наблюдал за идиотами на эт
502 бэдгетевэй))))))))
23:00 23 ноября
redgy
на классе)
23:00 23 ноября
podnimitemneveki
Паровоз так держать!!
23:00 23 ноября