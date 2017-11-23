22:51 23 ноября | Футбол — Лига Европы

Дубль Фарфана принес "Локомотиву" победу над "Копенгагеном"

24

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Локомотив" одержал победу над "Копенгагеном" – 2:1.

Счет в этой встрече был открыт на 17-й минуте игры. Полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан принял в центре штрафной площади, после чего уверенно переиграл голкипера гостей Ольсена.

Гости сравняли счет еще до перерыва. На 31-й минуте Беньямин Вербич, смещаясь с левого фланга в центр, послал мяч крученым ударом в дальний угол ворот Антона Коченкова.

Спустя 20 минут Фарфан оформил дубль. После удара Александра Коломейцева мяч рикошетом от защитника датского клуба отскочил к хавбеку, и тот, находясь во вратарской, добил мяч в ворота.

Благодаря этой победе "Локо" набрал 8 очков и поднялся на первое место в группе F. При этом "Шериф", который набрал 6 баллов, может опередить железнодорожников. Клуб из Молдавии проведет свой матч со "Злином" в 23.05 по московскому времени.

Напомним, что в заключительной игре группового турнира "Локомотив" встретится со "Злином". Этот матч состоится 7 декабря в Чехии.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа F

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:1 (1:1)

Голы: Фарфан, 17 (1:0). Вербич, 31 (1:1). Фарфан, 51 (2:1).

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Пейчинович, 80), В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Ант.Миранчук (Тарасов, 74), Фернандеш, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Фарфан.

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Хольсе (Пушич, 70), Квист, Матич (Куск, 78), Вербич, Сотириу, Зека.

Предупреждения: Михалик, 63. В.Денисов, 85.

Судьи: Эстрада Фернандес. Мартинес, Собрино, Де Бургос Бенгоэчеа, Хиль Мансано (все Испания).

23 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Турнирная таблица – здесь//
Трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген"

24
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (24)
Войти, чтобы оставить комментарий

AndersenRUS

Тут скорее Шериф выиграет оба оставшихся матча, чем обеспечит нам выход :) В любом случае Злин нужно обыгрывать Локо. По Вербичу ошибка, конечно он левый хав, но все равно я бы забрал этого игрока к нам, лучший у Копенгагена по игре.

00:05

ALEXEY959595

AndersenRUS ALEXEY959595 а согласен, ничья Злина и Шерифа нас тоже устроит и гарантирует выход. 23:32..........Значит так оно и будет, ничья, например 1:1

23:44 23 ноября

AndersenRUS

ALEXEY959595 а согласен, ничья Злина и Шерифа нас тоже устроит и гарантирует выход.

23:32 23 ноября

Korvin

надо просто выиграть последний матч и не страдать фигнёй.

23:30 23 ноября

ALEXEY959595

Тогда нужна ничья Шерифа со Злином

23:28 23 ноября

AndersenRUS

Ну если Шериф не выиграет... По игре в этой группе Шериф так вообще фаворитом выглядит, а Злин явным аутсайдером. Будем чудом если Приднестровцы не возьмут хотя бы очко.

23:27 23 ноября

ALEXEY959595

Да, запамятовал, 6 у них

23:26 23 ноября

Korvin

ALEXEY959595, ты ошибаешься. У Копенгагена сейчас 6.

23:26 23 ноября

ALEXEY959595

Romka3101 ALEXEY959595....Сейчас Шериф выигрывает у Злина и проигрывает Копенгагену. У Шерифа и Копенгагена по 9 очков...У Локо пока 8 23:18......Тогда у Копенгагена будет 8,а не 9! Сейчас всего 5

23:24 23 ноября

AndersenRUS

По игре не здоровая ерунда у Локо, отлично играют, пресингую, атакуют при ничейном счете, забивают и потом за голову берешься от нервяка. Так мы и Шерифу слили, отлично начиная и хреново играя после своего гола. Сейчас тоже самое, ведем игру, забиваем и все начинаем терять инициативу и получаем гол и опять начинаем доминировать и так по кругу. Нашим клубам рекомендовал бы обратить внимание на правого хава Вербича Копенгагена. И даже не дело в его классном голе Локомотиву, он просто замучал оборону Локо своими проходами и дриблингом, отличный игрок. Всех с победой!

23:23 23 ноября

Romka3101

ALEXEY959595....Сейчас Шериф выигрывает у Злина и проигрывает Копенгагену. У Шерифа и Копенгагена по 9 очков...У Локо пока 8

23:18 23 ноября

ALEXEY959595

Romka3101 ALEXEY959595... Ничего Локомотив себе ещё не гарантировал 23:06.......Даже если Локомотив проиграет, а Копенгаген выиграет и Злин оба матча, то будут считаться личные встречи, а у Локо преимущество. Очень крупно он не сольет Злину

23:15 23 ноября

AndreyV

AndersenRUS О какой выходе в весну вы говорите не пойму ? Нам обязательно надо брать хотя бы очко со Злином у них на поле, чтобы гарантировать себе выход. А так вообще ничего еще не ясно, не зависимо от результата сейчас Шерифа.________________ Если Шериф не обыгрывает Злин, то Локомотив в весне

23:14 23 ноября

Romka3101

AndersenRUS...Если Шериф сейчас не выиграет,то Локомотив проходит.

23:14 23 ноября

AndersenRUS

О какой выходе в весну вы говорите не пойму ? Нам обязательно надо брать хотя бы очко со Злином у них на поле, чтобы гарантировать себе выход. А так вообще ничего еще не ясно, не зависимо от результата сейчас Шерифа.

23:10 23 ноября

Долго наблюдал за идиотами на эт

С выходом в весну!

23:07 23 ноября

Romka3101

ALEXEY959595... Ничего Локомотив себе ещё не гарантировал

23:06 23 ноября

zoostation

Нормуль

23:04 23 ноября

Askido

Молодцы, опять заставили волноваться до последнего. Фарфан красава!

23:02 23 ноября

SpaMan

Грацио бронепоезду)

23:01 23 ноября

ALEXEY959595

Теперь Локомотив гарантировал выход в 1/16 по личным встречам

23:01 23 ноября

Долго наблюдал за идиотами на эт

502 бэдгетевэй))))))))

23:00 23 ноября

redgy

на классе)

23:00 23 ноября

podnimitemneveki

Паровоз так держать!!

23:00 23 ноября