Дубль Фарфана принес "Локомотиву" победу над "Копенгагеном"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Локомотив" одержал победу над "Копенгагеном" – 2:1.

Счет в этой встрече был открыт на 17-й минуте игры. Полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан принял в центре штрафной площади, после чего уверенно переиграл голкипера гостей Ольсена.

Гости сравняли счет еще до перерыва. На 31-й минуте Беньямин Вербич, смещаясь с левого фланга в центр, послал мяч крученым ударом в дальний угол ворот Антона Коченкова.

Спустя 20 минут Фарфан оформил дубль. После удара Александра Коломейцева мяч рикошетом от защитника датского клуба отскочил к хавбеку, и тот, находясь во вратарской, добил мяч в ворота.

Благодаря этой победе "Локо" набрал 8 очков и поднялся на первое место в группе F. При этом "Шериф", который набрал 6 баллов, может опередить железнодорожников. Клуб из Молдавии проведет свой матч со "Злином" в 23.05 по московскому времени.

Напомним, что в заключительной игре группового турнира "Локомотив" встретится со "Злином". Этот матч состоится 7 декабря в Чехии.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа F

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:1 (1:1)

Голы: Фарфан, 17 (1:0). Вербич, 31 (1:1). Фарфан, 51 (2:1).

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Пейчинович, 80), В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Ант.Миранчук (Тарасов, 74), Фернандеш, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Фарфан.

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Хольсе (Пушич, 70), Квист, Матич (Куск, 78), Вербич, Сотириу, Зека.

Предупреждения: Михалик, 63. В.Денисов, 85.

Судьи: Эстрада Фернандес. Мартинес, Собрино, Де Бургос Бенгоэчеа, Хиль Мансано (все Испания).

23 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Турнирная таблица – здесь//

Трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген"