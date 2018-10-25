Дебютный гол Промеса за "Севилью" переписали на вратаря. Видео

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес забил первый гол за "Севилью" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара".
Форвард отличился на 35-й минуте встречи в падении через себя.
GOL | Sevilla 3-0 Akhisarspor– via @KramponSport (@GolKrampon) 25 октября 2018 г.
⚽ 35' Quincy Promes
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Отметим, что позднее гол был записан на голкипера турецкой команды Милана Лукача.
Во втором тайме Промес все-таки забил свой первый мяч за "Севилью".
Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года. До этого он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год.
В составе красно-белых Промес становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.
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