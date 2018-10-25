23:27 25 октября | Футбол — Лига Европы

Первый гол Промеса за "Севилью". Видео

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Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес забил первый гол за "Севилью" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара"

Отметим, что на 35-й минуте голландец уже поразил ворота противника ударом в падении через себя, однако гол переписали на вратаря. 

Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года. До этого он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год.

В составе красно-белых Промес становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

Севилья - Акхисар БС

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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