Первый гол Промеса за "Севилью". Видео

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес забил первый гол за "Севилью" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара".
5-0, Promes, 60' pic.twitter.com/Akwi7ZNt4Y– Goal Radar #UEFA (@goalradarUEFA) 25 октября 2018 г.
Отметим, что на 35-й минуте голландец уже поразил ворота противника ударом в падении через себя, однако гол переписали на вратаря.
Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года. До этого он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год.
В составе красно-белых Промес становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.
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