17:35 | Футбол — Лига Европы

Цыганков опередил Мхитаряна в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге Европы

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20-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. За него отдали 60 % голосов. В гостевом матче 1/8 финала против "Лацио" (2:2) украинец забил мяч и сделал голевую передачу. Второе место в голосовании занял полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян (33 %). На счету армянин гол в ворота "Милана" (2:0).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

20 лет парню. А в России до 25 лет футболисты юниорами считаются.

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