Цыганков опередил Мхитаряна в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге Европы

20-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. За него отдали 60 % голосов. В гостевом матче 1/8 финала против "Лацио" (2:2) украинец забил мяч и сделал голевую передачу. Второе место в голосовании занял полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян (33 %). На счету армянин гол в ворота "Милана" (2:0).

Виктор Цыганков - Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы 👏👏👏



Полузащитник @DynamoKyiv набрал 60% голосов и опередил Генриха Мхитаряна (33%) 💪 pic.twitter.com/MUs4cfElGY – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 марта 2018 г.