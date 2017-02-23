15:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Андерлехтом"

"Зенит" – "Андерлехт". Фото REUTERS
"Зенит" – "Андерлехт". Фото REUTERS
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23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Андерлехт"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,63 – Н 4,20 – П2 5,32

Трансляция матча "Зенит" – "Андерлехт" 23 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Андерлехт".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Андерлехт" 23 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-2, 7 – 5.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

16 февраля 2017 года

1/16 финала ЛЕ

"Андерлехт" – "Зенит"

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