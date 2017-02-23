Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Андерлехтом"

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Андерлехт"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,63 – Н 4,20 – П2 5,32
Трансляция матча "Зенит" – "Андерлехт" 23 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Андерлехт".
Прямая трансляция матча "Зенит" – "Андерлехт" 23 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-2, 7 – 5.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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16 февраля 2017 года
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1/16 финала ЛЕ
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"Андерлехт" – "Зенит"
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2:0