Брюно Женезьо: "В футболе все возможно, поэтому "Лион" должен оставаться серьезным"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "АЗ" отметил, что у соперника еще есть шансы на выход в следующую стадию турнира. В первом поединке "ткачи" на выезде обыграли голландскую команду со счетом 4:1.

- В футболе все возможно, - цитирует L'Equipe Женезьо. - В первом матче "Лион" сделал большой шаг к выходу на в 1/8 финала Лиги Европы, но мы должны готовиться к ответной игре самым серьезным образом. Игроки должны быть прежде всего профессионалами, а также продолжать победную серию, чтобы завоевать доверие фанатов и подходить в хорошей форме к следующей игре. В стартовый состав мною будут внесены изменения. Есть игроки, которые имели мало игрового времени в последнее время, поэтому они завтра выйдут на поле, чтобы показать на что способны.