Бердыев встретился с губернатором Ростовской области перед матчем с "МЮ"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел встречу с вице-президентом и тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым, сообщает Donnews. По ходу встречи глава региона поблагодарил специалиста за успехи клуба в чемпионате и на международной арене, а также обсудил с ним финансовую ситуацию в клубе. Отмечается, что перспективы дальнейшего развития “Ростова” будут обсуждены позднее, в рамках расширенной встречи.

По окончании встречи Голубев пожелал удачи Бердыеву и клубу в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Напомним, что встреча с английским клубом состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.