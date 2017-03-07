22:21 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Бердыев встретился с губернатором Ростовской области перед матчем с "МЮ"

0
0
0
0

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел встречу с вице-президентом и тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым, сообщает Donnews. По ходу встречи глава региона поблагодарил специалиста за успехи клуба в чемпионате и на международной арене, а также обсудил с ним финансовую ситуацию в клубе. Отмечается, что перспективы дальнейшего развития “Ростова” будут обсуждены позднее, в рамках расширенной встречи.

По окончании встречи Голубев пожелал удачи Бердыеву и клубу в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Напомним, что встреча с английским клубом состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://www.donnews.ru/Golubev-i-Berdyev-vstretilis-nakanune-igry-Rostova-s-Manchester-Yunayted_28764

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ