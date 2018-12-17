"Байер" пошутил о поездке в Россию картинкой Джона Сноу. Правда, Леверкузен оказался севернее Краснодара

Пресс-служба "Байера" пошутила по поводу жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники немецкому клубу достался российский "Краснодар".

В своем Твиттере "Байер" выложил фото героя сериала "Игра престолов" Джона Сноу, который с крайне недовольным лицом стоит на морозе во время вьюги. Подписана гифка так: "Когда понимаешь, что ты играешь в России в феврале".

Однако затем к изображению Джона Сноу была внесена поправка: "На самом деле они находятся южнее, чем мы у себя в Леверкузене. Возможно, все будет не так уж и плохо".

When you realize you’re playing in Russia in February... #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp – Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 декабря 2018 г.