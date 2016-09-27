Балотелли отправится в Россию на матч с "Краснодаром"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр назвал 21 игрока, который отправится в Россию на матч 2-го тура Лиги Европы против "Краснодара". Нападающий Марио Балотелли, пропустивший воскресную игру с "Нанси" (1:0) из-за небольшой травмы, сможет помочь своей команде. Также впервые в заявку включен 23-летний аргентинский вратарь Вальтер Бенитес. Матч между "Ниццей" и "Краснодаром" состоится в четверг и начнется в 20.00 по московскому времени.

Полностью состав "Ниццы", который отправится в Россию, выглядит следующим образом:

вратари Ассен, Кардиналь, Бенитес;

защитники Суке, Байсс, Рикарду, Боскальи, Далберт, Данте, Сарр;

полузащитники Беланда, Сери, Лусамба, Эйсерик, Вальтер, Бодмер, Сиприен, Козьелло;

нападающие Балотелли, Плеа, Донис.