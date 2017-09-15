Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что питерцы серьезно настраивались на минувший поединок. Форвард подчеркнул, что представители команды вернутся в Санкт-Петербург счастливыми.
– Как раз недавно спрашивали, почему "Зенит" не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять, – сказал во флеш-интервью Кокорин. – Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч. Не знаю, почему расклеился "Вардар". В играх с "Фенербахче" они выглядели очень серьезной командой. Что случилось с ними сегодня – не знаю.
Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.
Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой.
Трансляция матча "Вардар" - "Зенит" //
Феноменальный Кокорин. Как он порвал "Вардар"
NapoliFC
Бней Иегуда фтв:)
00:56
ЗЮК
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),как там орган в твоей ротовой полости поживает?
00:51
crazysun78
в интаграмм на равных!
00:39
vincen 20
Александр Кокорин: Меня рано сравнивать с Месси. Ещё мячей пять забью - тогда можно.
00:32
tolkopositiv
Помню Игорь Денисов был для некоторых экспертов лучшим опорником Европы. А Кокора сейчас в поряде, потому упоминание в связи с лучшим всех времён заслужил.
00:30
Курт Лямке
Да ладно! Это Месси рано сравнивать с Сашей Несравненным.... Какая такая Месси? Не слыхал.... Вспомнился фильм Антикиллер, разговор Отца и Метлы: - Считается наравне с нами. - Кем считается? (с)
00:27
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а как там промяс поживает? желуди жует?
00:21
Пёс
ахах, смешно) ему до Месси, как раком до Китая)
00:19
wilde
Уже поздно, и не с Месси, а с Пеналду...
00:18
сабзеро
Сань, ну в общем маякнешь когда уже можно.
00:17