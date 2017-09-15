Александр Кокорин: "Меня рано сравнивать с Месси"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что питерцы серьезно настраивались на минувший поединок. Форвард подчеркнул, что представители команды вернутся в Санкт-Петербург счастливыми.

– Как раз недавно спрашивали, почему "Зенит" не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять, – сказал во флеш-интервью Кокорин. – Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч. Не знаю, почему расклеился "Вардар". В играх с "Фенербахче" они выглядели очень серьезной командой. Что случилось с ними сегодня – не знаю.

Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.

Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой.

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит" //

Феноменальный Кокорин. Как он порвал "Вардар"