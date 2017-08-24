Александр Кокорин: "Даже вничью стыдно сыграть при такой атмосфере на стадионе"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом" (2:0 д.в.) поблагодарил болельщиков, которые пришли подержать команду на стадион "Санкт-Петербург". По словам форварда, при такой поддержке даже стыдно играть вничью.
– Это первый победный мяч в вашей карьере, который вы забили грудью? – вопрос Кокорину.
– Нет, еще забивал так в Израиле.
– Вы сняли футболку и получили желтую карточку. Сделали это по-дружески для того, чтобы Артем Дзюба получил игровое время?
– Это просто эмоции.
– Вас раньше освистывали собственные болельщики, а сейчас напротив вам аплодируют...
– Видите, пока забиваю, молчат. Если не забью, будут свистеть. Ничего страшного.
– Как атмосфера на стадионе?
– В такой атмосфере даже вничью стыдно сыграть. Спасибо всем, кто пришел сегодня! (Артем РЯБОВОЛ)