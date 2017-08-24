Александр Кокорин: "Даже вничью стыдно сыграть при такой атмосфере на стадионе"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом" (2:0 д.в.) поблагодарил болельщиков, которые пришли подержать команду на стадион "Санкт-Петербург". По словам форварда, при такой поддержке даже стыдно играть вничью.

– Это первый победный мяч в вашей карьере, который вы забили грудью? – вопрос Кокорину.

– Нет, еще забивал так в Израиле.

– Вы сняли футболку и получили желтую карточку. Сделали это по-дружески для того, чтобы Артем Дзюба получил игровое время?

– Это просто эмоции.

– Вас раньше освистывали собственные болельщики, а сейчас напротив вам аплодируют...

– Видите, пока забиваю, молчат. Если не забью, будут свистеть. Ничего страшного.

– Как атмосфера на стадионе?

– В такой атмосфере даже вничью стыдно сыграть. Спасибо всем, кто пришел сегодня! (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Утрехт"