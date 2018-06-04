21:26 | Футбол — Англия

Яя Туре обвинил Гвардьолу в расизме

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Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолу в расизме. 35-летний хавбек провел два сезона под руководством испанского специалиста.

– Возможно, он воспринимает африканцев не так, как других игроков, – цитирует Туре France Football. – Когда я вижу проблемы, возникающие у Гвардьолы с африканскими футболистами во всех командах, то начинаю задавать себе вопросы. Вы действительно считаете, что он мог бы так вести себя с Андресом Иньестой? Я начал думать, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Гвардьола притворяется, что не испытывает проблем с африканскими футболистами. Но он слишком умен для того, чтобы попасться. Он никогда не признает этого.

В минувшем сезоне Туре провел 17 матчей в составе "Манчестер Сити".

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Dymanomashina

Пюрешка)))

22:19

Храбрец*

А кто тебе разрешал думать?

22:12

KuziakaPm

Симулянт херов.

22:09

AZ

У него, по ходу, два выхода: Тайд или кипячение)))))

22:04

Alex.S

А Селюк в гомофобии не обвинял Гвардиолу?

22:01

Платошкин Андрей

Что-то Яя совсем с планок съезжает))) Везде ему расизм мерещется)))

21:51

КирпичИнвест

Вернблум тоже расист? Он его через себя перекинул, когда ЦСКА МанСити на выезде дёрнул 2:1.

21:46

BT1979

Мне кааца, парню уже психиатр требуется - съехал с глузду на почве расизьму...

21:39

w77ww

В очередной раз крышу снесло у африканского футболиста. На пенсию давно пора, нет, всё ему мало....

21:36

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