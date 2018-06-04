Яя Туре обвинил Гвардьолу в расизме

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолу в расизме. 35-летний хавбек провел два сезона под руководством испанского специалиста.

– Возможно, он воспринимает африканцев не так, как других игроков, – цитирует Туре France Football. – Когда я вижу проблемы, возникающие у Гвардьолы с африканскими футболистами во всех командах, то начинаю задавать себе вопросы. Вы действительно считаете, что он мог бы так вести себя с Андресом Иньестой? Я начал думать, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Гвардьола притворяется, что не испытывает проблем с африканскими футболистами. Но он слишком умен для того, чтобы попасться. Он никогда не признает этого.

В минувшем сезоне Туре провел 17 матчей в составе "Манчестер Сити".