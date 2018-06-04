Яя Туре обвинил Гвардьолу в расизме

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолу в расизме. 35-летний хавбек провел два сезона под руководством испанского специалиста.
– Возможно, он воспринимает африканцев не так, как других игроков, – цитирует Туре France Football. – Когда я вижу проблемы, возникающие у Гвардьолы с африканскими футболистами во всех командах, то начинаю задавать себе вопросы. Вы действительно считаете, что он мог бы так вести себя с Андресом Иньестой? Я начал думать, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Гвардьола притворяется, что не испытывает проблем с африканскими футболистами. Но он слишком умен для того, чтобы попасться. Он никогда не признает этого.
В минувшем сезоне Туре провел 17 матчей в составе "Манчестер Сити".
Dymanomashina
Пюрешка)))
22:19
Храбрец*
А кто тебе разрешал думать?
22:12
KuziakaPm
Симулянт херов.
22:09
AZ
У него, по ходу, два выхода: Тайд или кипячение)))))
22:04
Alex.S
А Селюк в гомофобии не обвинял Гвардиолу?
22:01
Платошкин Андрей
Что-то Яя совсем с планок съезжает))) Везде ему расизм мерещется)))
21:51
КирпичИнвест
Вернблум тоже расист? Он его через себя перекинул, когда ЦСКА МанСити на выезде дёрнул 2:1.
21:46
BT1979
Мне кааца, парню уже психиатр требуется - съехал с глузду на почве расизьму...
21:39
w77ww
В очередной раз крышу снесло у африканского футболиста. На пенсию давно пора, нет, всё ему мало....
21:36