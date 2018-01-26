14:37 | Футбол — Англия

Венгер - о переходе Обамеянга: "Есть вероятность, что мы приобретем кого-то еще"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него нет новостей по возможной покупке нападающего дортмундской "Боруссии"Пьера-Эмерика Обамеянг. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "канониры" в ближайшее время могут подписать габонца.

- Я не могу сказать вам больше, - цитирует DW Венгера.  - Мне больше нечего вам сообщить. Случится ли переход? На данный момент я не знаю. Сделка далека от того, чтобы ее закрыть. Есть вероятность, что мы приобретем кого-то еще. Фамилию я не назову.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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