Венгер - о переходе Обамеянга: "Есть вероятность, что мы приобретем кого-то еще"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него нет новостей по возможной покупке нападающего дортмундской "Боруссии"Пьера-Эмерика Обамеянг. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "канониры" в ближайшее время могут подписать габонца.

- Я не могу сказать вам больше, - цитирует DW Венгера. - Мне больше нечего вам сообщить. Случится ли переход? На данный момент я не знаю. Сделка далека от того, чтобы ее закрыть. Есть вероятность, что мы приобретем кого-то еще. Фамилию я не назову.