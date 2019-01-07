Ромелу Лукаку: "Сульшер - мудрый тренер, с радостью буду с ним работать"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о своих впечатлениях от работы с новым главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером.

- Сульшер - очень мудрый тренер, он знает, какого типа нападающим я являюсь. С первого дня своей работы в "Юнайтед" он провел полный анализ моей игры, и я этим очень удивлен, - приводит слова Лукаку Thesportsman.com. - Сульшер очень сильно мне помог, и я с радостью буду с ним работать. Он все время говорит со мной, и мне это нравится. Уле-Гуннар ставит ту игру, которая по душе и мне, и команде. Нам нравится наша текущая игра, но и мы, и Сульшер, прежде всего, хотим побеждать.

Уле-Гуннар Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли пять матчей из пяти сыгранных.