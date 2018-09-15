Невероятный автогол экс-защитника "Лестера" и "Кристал Пжлас". Видео

Защитник "Корк Сити" Дамьен Дилейни открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Ирландии против "Богемианс". Однако 37-летний ирландец забил в свои ворота. На 10-й минуте встречи экс-игрок "Лестера", "КПР" и "Кристал Пэлас" попытался сделать передачу вратарю, но в итоге пробил в дальнюю штангу ворот и открыл счет.