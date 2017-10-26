Леонид Слуцкий: "Джексон Ирвайн – пример для всех"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий перед домашним матчем чемпионшипа с "Ноттингем Форест", рассказал, с кого стоит брать пример игрокам его команды.

– Есть ли в команде травмированные? - вопрос Слуцкому.

– Нет.

– Вы были очень довольны полузащитником Джексоном Ирвайном.

– Джексон Ирвайн – пример для всех. Приехав из сборной, он не попадал в состав. Он сыграл за молодежку и забил два гола, показал очень высокий уровень игры. Он тренировался с полной самоотдачей, работал на очень высоком уровне и был первым, кого я выпускал на замену. Сейчас он претендует на место в стартовом составе. То же самое касается и других игроков.

– Что вы можете сказать о состоянии Стивена Кингсли и Эвандру?

– Мы надеемся, что они смогут приступить к тренировкам после ноябрьской паузы на матчи сборных.

– Как бы вы оценили важность предстоящей встречи?

– Я всегда думаю только о ближайшем матче. Очень сложно думать о двух-трех подряд. Ведь каждая игра как новая жизнь – очень непредсказуемая, очень сложная, и все может измениться. Сейчас все мои мысли только о субботней встрече. Думаю, будет очень интересно.